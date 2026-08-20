Presentaron El arte de escribir tsotsil

En la Universidad Intercultural de Chiapas, se llevó a cabo este miércoles la presentación del libro “El arte de escribir tsotsil / Yutsilal sts’ibal jk’optik”, de Mariano Reynaldo Vázquez López, una obra que contribuye a la preservación y revitalización de la lengua tsotsil.

Durante la presentación participaron Cristina Patishtan y José Alfredo López Jiménez, con la moderación de Adriana López, así como María de la Flor Gómez Cruz, directora del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali).

Este espacio permitió reconocer la importancia de seguir fortaleciendo las lenguas originarias como parte fundamental de la diversidad cultural e identidad.

Esta actividad que reunió a estudiantes universitarios e invitados se realizó en el Auditorio del Maíz de la Universidad Intercultural de Chiapas.

?Fue organizado por el Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la universidad, en coordinación con el Celali.

?Los convocantes agradecieron a las autoridades académicas, estudiantes y público en general, que los acompañaron en este espacio para promover la creación literaria y la preservación del patrimonio lingüístico.