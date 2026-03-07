Presentaron el libro Mujeres Olvidadas

Libro “Tenbilal Antsetik / Mujeres olvidadas” de Susi Bentzulul fue presentado como parte de la jornada de actividades que realiza el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El libro, traducido por su autora al español, consta de tres secciones, Yayijem ch’uleletik (Almas heridas), Pojbil nopbenal xchi’uk takupal (Cuerpos y sentimientos despojados), Ts’ijil ayejetik (Voces silenciadas).

La escritora de origen tsotsil, parte del feminismo decolonial para evidenciar los olvidos que sufren las mujeres indígenas. Un libro de denuncia y un acto de resistencia ante la hegemonía lingüística.

En los comentarios estuvieron las maestras María Victoria Espinoza Villatoro y María de la Flor Gómez Cruz. En la moderación María Leticia Pérez Sánchez.

Susi Bentzulul es poeta, ensayista y traductora tsotsil originaria de San Juan Chamula, estudió la licenciatura en lengua y cultura en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Continuó su formación académica con una maestría en estudios e intervención feministas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) de la de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, entre otros estudios.

Y la semana pasada Susi Bentzulul fue nombrada jefa del Área de Prevención de Adicciones de los Centra de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.