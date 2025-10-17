Presentaron El llanto de las Bugambilias

En el Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac), se llevó a cabo la presentación del libro “El llanto de las Bugambilias”, del escritor chiapaneco Víctor Cruz Roque.

Lo anterior como parte de la Xll edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas 2025 que se lleva a cabo del 13 al 17 de octubre y que tiene como invitada especial a la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Las actividades se realizan de manera simultánea en cinco sedes (Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tapachula y Catazajá).

Víctor Cruz Roque, en entrevista dio a conocer que su libro aborda el tema de los crímenes perpetrados contra integrantes de la comunidad LGBT+, donde la justicia permanece ausente y atrapada en la impunidad institucional.

En el libro invita a los lectores a conocer una parte de la historia en Chiapas, en donde desde décadas atrás se cometieron diversos crímenes de odio.

La presentación se realizó en la planta alta del Museo de San Cristóbal de Las Casas, ante la presencia de decenas de jóvenes universitarios y de otros niveles educativos.