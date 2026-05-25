Presentaron libro de Raúl Zibechi en el Frayba

“La única posibilidad que tenemos de salir de la trampa de la guerra, son los pueblos originarios en movimiento y las revoluciones de las mujeres”, afirmó el escritor Raúl Zibechi.

Durante la presentación de su libro titulado “Esquivar la guerra, construir mundos nuevos”, añadió que “la lógica de la guerra, no con las armas, sino con la política, termina siendo una lógica de depredación del propio campo, del propio movimiento popular”, al tiempo de señalar que “se han abandonado las armas, pero no la lógica que hay detrás de las armas y eso es más difícil detectarlo”.

La presentación de la obra se realizó en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ante más de 30 personas, ante quienes, Marina Pagés, del Servicio Internacional por la Paz (Sipaz), expresó que “el capitalismo ha aprendido también de sus propios errores y está usando distintos aprendizajes: guerra de despojo, de exterminio, permanente, genocida, contrainsurgente, de baja intensidad, que es cada vez menos porque se está calentando el agua en muchos sentidos, y toda la parte de la militarización y el militarismo -que no son la misma cosa-, están en todos los ámbitos de nuestras vidas y mentes”.

En su turno, Zibechi se dirigió al público asistente: “Lo que yo pienso está en el libro, no vamos a hablar de algo que está escrito ahí. Mi hipótesis es muy sencilla, es una autocrítica: La guerra revolucionaria en la que yo he participado es una guerra destructiva, que fortalece a los Estados, al patriarcado, a los grupos paramilitares y a todo tipo de instancia anti emancipatoria”.