Presente en ciclo de coloquios tecnológicos

Personal de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), que dirige Jovani Salazar, participó en el ciclo de coloquios tecnológicos realizado del 18 al 20 de noviembre en la Universidad Tecnológica de la Selva (UT Selva) en Ocosingo; Chiapas, como parte de las actividades del 28º Aniversario de esta institución educativa.

Jovani Salazar reafirmó que siguiendo las instrucciones del Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la agenda continuará fortaleciendo los vínculos estratégicos con instituciones académicas para consolidar el avance científico, tecnológico y digital de Chiapas.

Por su parte, Jorge Huitrón Flores, rector de la UT Selva, destacó la relevancia de estas actividades y manifestó su interés en establecer un convenio de colaboración con la Aditech para impulsar el talento joven chiapaneco y promover el desarrollo tecnológico en la región.

Proyectos 2025

En representación de la Aditech, Carlos Eduardo Velázquez Ramírez, asesor del Semillero de Aplicaciones Tecnológicas (SATA), presentó los proyectos 2025 que se han desarrollado en dicho centro como La Caravana Balam VR; MUCH AR; PillAR; GobAR; SBEEL AR y avances del proyecto estratégico “Digitalización 3D del Museo de Chiapas de Ciencia y Tecnología (MUCH).

Además, impartió una capacitación especializada en tecnologías inmersivas dirigida a docentes de la UT Selva, fortaleciendo las competencias tecnológicas del personal académico. La participación de la Aditech fue posible gracias al acompañamiento de Emmanuel Gordillo Espinoza, director de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UT Selva, quien fungió como enlace institucional y facilitó la coordinación entre ambas instituciones.

El evento reunió a ponentes de distintas universidades e iniciativa privada para abordar temáticas tecnológicas de alto impacto, tales como innovación digital, desarrollo de software, inteligencia artificial, aplicaciones móviles, ciberseguridad y experiencias inmersivas, contribuyendo al fortalecimiento de la formación académica en la región Selva.

La Aditech impulsa el ecosistema digital del estado mediante proyectos, capacitaciones y alianzas que acerquen a la juventud chiapaneca a las tecnologías de vanguardia.