Presente en el encuentro “Honestidad y resultados”

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, presenció el evento “Honestidad y resultados en Chiapas”, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la gira nacional que realiza en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

Recibimiento

Desde el Estadio Víctor Manuel Reyna, con la participación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, autoridades estatales junto a las y los chiapanecos recibieron a la presidenta Sheinbaum Pardo, quien durante su mensaje destacó los resultados de los programas federales y estatales que han beneficiado a la entidad, así como los principios y valores que nos han formado como nación independiente, libre y soberana.

En este importante evento, el magistrado presidente Moreno Guillén reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer una justicia más humanista, que contribuya a la seguridad y a la paz en Chiapas.