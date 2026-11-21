En un ambiente de respeto, identidad nacional y orgullo por la historia de México, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, estuvo presente en los actos cívicos con motivo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, que incluyeron la ceremonia de izado de bandera, una representación histórica y el tradicional desfile cívico militar, encabezados por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante estas actividades, que reunieron a autoridades de los distintos poderes del estado y representantes de instituciones civiles y militares, se rindieron honores a los símbolos patrios y se recordó la importancia histórica de la Revolución Mexicana.

Con su asistencia, el magistrado presidente Moreno Guillén reafirma la participación institucional del Poder Judicial en los actos que mantienen vigentes los ideales de justicia y unidad que forman parte de nuestra historia.

Como parte de su agenda de trabajo, el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén sostuvo una reunión en su despacho de la sede judicial en Tuxtla con el subsecretario de Relaciones Políticas y Mediación de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, Jesús Alberto Oropeza Nájera, en la que compartieron puntos de vista sobre la importancia de la coordinación entre las instituciones estatales para atender, desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad, los asuntos que inciden en la vida pública de Chiapas.

Durante la reunión se destacó el valor del diálogo respetuoso entre los poderes, así como la necesidad de mantener acciones que favorezcan la certeza jurídica y el bienestar de las familias chiapanecas.