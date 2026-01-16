Presentó Llaven Abarca el Decálogo Humanista

Como parte de su gira de trabajo por las regiones Costa y Soconusco, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, presentó el Decálogo Humanista para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en los municipios de Tapachula y Pijijiapan, con el objetivo de acercar el mensaje de prevención y erradicación de la violencia machista.

Llaven Abarca señaló que delitos como feminicidio, violencia familiar y abuso sexual son de gran preocupación, al registrarse principalmente en el ámbito del hogar y ser cometidos, en la mayoría de casos, por personas cercanas a las víctimas.

Enfatizó que bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se impulsa una estrategia integral para transformar esta realidad en Chiapas: “Como autoridades tenemos la responsabilidad de preservar la seguridad en los espacios públicos, pero necesitamos de la sociedad para construir la paz desde casa a través de la prevención y la denuncia”.

Durante la presentación en Tapachula, donde se contó con la participación del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio, Jorge Llaven agradeció a la activista Elsa Simón, así como a la presidenta del DIF Municipal, Beba Pedrero, y a la directora de la Universidad Salazar, Ofelia Solórzano, por su apoyo en la difusión de este decálogo. Mientras que, en Pijijiapan, destacó la anfitrionía del Alcalde Carlos Albores Lima y de Brigitte Lorenzana, Delegada Regional del DIF Chiapas.