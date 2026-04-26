Preservar lengua zoque, deber juvenil

La lengua zoque enfrenta un riesgo de desaparición debido a su reducción progresiva frente a otras como el tsotsil o el tseltal, así lo advirtió Julieta Morales, alumna del CBTis 144 en Tuxtla Gutiérrez y hablante de esta lengua, quien participó recientemente con una poesía en zoque en un festival de lectura.

Julieta es originaria del municipio de Tapalapa, explicó que su poema habla de la vida, específicamente de las desgracias que a veces se atraviesan, pero con un mensaje de esperanza: después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol.

La joven destacó que esa resiliencia se representa muy bien en el zoque, una lengua que proviene de un lugar donde el sol es brillante y la naturaleza luce verde.

Situación actual

Consultada sobre la situación actual de su lengua materna, Julieta reconoció que el zoque se está perdiendo en la región, pues es muy poco hablada y cada vez más difícil de encontrar en Chiapas.

Frente a esta realidad, la joven se mostró dispuesta a enseñarla y mencionó que ya existen programas llamados “convites” que se dedican a difundir el zoque y otras lenguas originarias.

De acuerdo a datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en Chiapas existen más de 70 mil hablantes de zoque, aunque por un mínimo porcentaje las mujeres dominan la estadística.

Se indicó que el idioma pertenece a la familia mixe-zoqueana y se habla principalmente en municipios como Copainalá, Tapalapa, Ocotepec, Pantepec y Amatán.