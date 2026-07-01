Preservarán conocimientos sobre plantas medicinales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) acordaron impulsar un proyecto conjunto para preservar y documentar los conocimientos tradicionales sobre el uso de plantas medicinales de los pueblos indígenas, mediante una estrategia de colaboración académica, científica e intercultural.

Como parte de esta iniciativa, ambas instituciones promoverán la elaboración de una Farmacopea Herbolaria de los Pueblos Indígenas, cuyo propósito es integrar los saberes ancestrales sobre el uso de plantas medicinales con el respaldo académico y científico de la Unich.

El acuerdo se consolidó durante una reunión de trabajo encabezada por el titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, y el rector de la Unich, doctor Javier López Sánchez, quienes coincidieron en fortalecer la colaboración institucional impulsando proyectos académicos, científicos y comunitarios con impacto social.

La iniciativa reconoce a los pueblos indígenas como portadores de conocimientos que, durante generaciones, han contribuido al uso, conservación y aprovechamiento de la herbolaria. Por ello, el proyecto se desarrollará desde una perspectiva de respeto, reconocimiento, documentación responsable y colaboración con las comunidades.

Asimismo, autoridades de la Unich presentaron diversos proyectos académicos y de investigación que podrán incorporarse de manera gradual a esta ruta de colaboración, con el propósito de ampliar el trabajo conjunto entre ambas instituciones.