Presidenta acepta oficio a comisión de la CNTE

A su llegada a la inauguración del Hospital XIV de Septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo una conversación con el representante de la Sección 7 de la CNTE, Ismael González Vázquez, quien le entregó un oficio en el que se expresaba la necesidad de una mesa de diálogo.

El automóvil donde viajaba la mandataria fue rodeado tanto por simpatizantes como por integrantes de la llamada Coordinadora. Sheinbaum atendió a ambos bandos, recibiendo regalos de sus partidarios, pero también firmando la solicitud que le entregó el líder sindical.

Fue cuando la presidenta firmó el oficio que la manifestación se apaciguó y los profesores que evitaban el paso al hospital se empezaron dispersar por órdenes de Ismael González. Una vez que la camioneta entró al edificio, se registraron leves discusiones entre algunos profesores y simpatizantes.

Equipo paramédico atendió a una mujer que sufrió de una caída. Testigos mencionaron que el incidente se dio por la inercia del evento, cuando las personas se hacían a un lado para que el vehículo de la mandataria entrara.