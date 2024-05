La presidenta del concejo municipal de Altamirano, María García López, privada de su libertad el 25 de abril, reapareció en un video para informar que no está secuestrada y que no le están pidiendo “ningún dinero” para su liberación.

Video

García López apareció junto con los demás integrantes del concejo, en una comunidad cuyo nombre no se mencionó; tampoco comentó algo sobre las otras cuatro personas que fueron privadas de su libertad con ella en la cabecera municipal de Ocosingo, esto según la Fiscalía General del Estado.

Solicitó “mantener a la sociedad en calma para que no haya mayores problemas”, pues está atendiendo el problema relacionado con el reclamo por el incumplimiento de obras.

“Al gobierno del estado y federal; a la sociedad en general y a todos los medios de comunicación que nos ven en este momento”, inició su mensaje. “Les hago de su conocimiento que no estoy secuestrada y que no me están pidiendo ningún dinero para mi liberación, aquí estamos con las exigencias de las localidades de las cinco zonas (del municipio); es sobre las obras inconclusas de 2023 y distribución de 2024”, agregó.

Continuó: “Estamos atendiendo pacíficamente aquí en esta localidad con las obras del comité de cada Copladem” (Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal).

Afirmó que “muestra segura de todo esto es que está el cabildo completo. Solicito mantener a la sociedad en calma para que no haya mayores problemas”. En la grabación se observa que García López y los demás miembros del concejo -todos muy serios-, entre ellos el síndico Gabriel Montoya Oseguera, quien tiene el control de la autoridad municipal, están sentados frente a una mesa ubicada en lo que parece ser un domo de una comunidad.

María García fue nombrada presidenta del concejo municipal de Altamirano a finales de octubre de 2021, luego de que por las protestas de sus opositores la alcaldesa Gabriela Roque Tipacamú, del Partido Verde Ecologista de México, solicitó licencia al cargo sin haber tomado posesión.