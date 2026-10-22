Presidenta del Congreso llama a jugar limpio

La presidenta del Congreso del Estado de Chiapas Marcela Castillo Atristain, hizo un llamado a quienes buscan participar en el proceso electoral —principalmente en el interno de Morena— a jugar limpio, mantener la unidad y conducirse con respeto y tolerancia.

En entrevista, la legisladora señaló que la idea es mantenerse en estos procesos electorales en unidad, ante la importancia de cada uno de los procesos locales ordinarios.

Convocatoria

Recordó que Morena ya ha emitido sus convocatorias para diversos cargos de elección popular y que están próximos a abrirse los cargos pendientes.

“Es necesario mantenernos en unidad, porque al final el pueblo de Chiapas y el pueblo de México lo que necesita son representantes con ética, con valores, con convicciones firmes y siempre sobreponiendo el interés de las y los chiapanecos, el interés general por encima del particular. Me parece que eso es lo que va a valorar la ciudadanía al momento de tomar su decisión”, expresó.

Llamado

Castillo Astristain reconoció que la efervescencia electoral se ha prestado para diferentes temas, por lo que pidió —no solo desde el Congreso, sino como ciudadana— mantener el respeto, la unidad y la tolerancia hacia todas las ideologías.

El llamado se da luego de que se iniciara el proceso interno en Morena y de que se presentaran algunas situaciones en redes sociales, principalmente de desprestigio entre quienes buscan participar.