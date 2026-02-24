Presionan con paro digital de plataformas

Cerca de 500 conductores del servicio de transporte de plataforma iniciaron un paro digital de labores como medida de presión para solicitar a las empresas llevar a cabo la regularización solicitada por parte de las autoridades de transporte del Estado.

Los choferes señalaron que desde la promulgación de la ley el pasado 5 de febrero, no se han iniciado los trámites para obtener la constancia de registro que los acredite legalmente en la entidad.

Jerson Feler, conductor de Didi, señaló que se les otorgó un plazo de 30 días, misma que vence el próximo 8 de marzo, por lo que de no hacer los trámites, los servicios prestados a través de estas aplicaciones podrían considerarse irregulares.

Incertidumbre

De acuerdo a datos proporcionados por el gremio, en el estado hay entre 10 mil y 15 mil operadores de aplicaciones, por lo que la falta de certeza jurídica no solo los afecta a ellos, sino que impacta directamente a miles de familias que dependen de este ingreso.

Aunque el gremio reconoció que pagan impuestos a nivel federal, dejaron claro que cualquier discusión sobre el cobro estatal del 1.5 por ciento será secundaria hasta que las empresas se regularicen.

“Sería adelantarnos a hablar del impuesto cuando no tenemos una constancia de registro. Primero necesitamos que ellas vengan”, puntualizó Trujillo Hernández otro conductor de plataforma.

Movilización

Como parte de las acciones, se prevé que para el martes 24 de febrero se lleve a cabo una caravana pacífica que partirá a las 16:30 horas del Polifórum hasta el Puente de Colores, con la que buscan sumar más conductores y visibilizar la demanda.

Los manifestantes hicieron un llamado a la sociedad para entender que el conflicto no solo afecta a los operadores, sino que también impactará a los usuarios, quienes podrían enfrentar un retroceso en las tarifas y en las condiciones del servicio si las plataformas no se regularizan a tiempo.