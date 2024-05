Prestamistas provocan crisis en locatarios

Locatarios del mercado público Manuel Larráinzar se quejaron que ante las bajas ventas que se han registrado en las últimas semanas en sus negocios, se han visto en la necesidad de meterse a los créditos que dan personas ajenas al centro de abastos, los cuales cobran hasta 30 % de intereses.

Los comerciantes, encabezados por Sonia Soto Hernández, dijeron que quienes se dedican a ofrecer estos préstamos llegan todos los días al lugar, sin embargo, debido a la situación por la que pasan muchos por las bajas ventas, se ven en la necesidad de adquirirlos para tener los recursos suficientes para comprar más mercancía. No obstante, en varios de los casos no llegan a recuperarse, por lo que no logran juntar ni para realizar el pago del día.

Por eso motivo, los comerciantes señalaron que aunque no se están negando a pagar, piden a los prestamistas hacer conciencia y no aplicar intereses tan altos porque esto únicamente les perjudica y hace menos posible liquidarlos.

Dijeron que esperan que las ventas mejoren y con ello tengan los recursos para liquidar los prestamos y dejar de cargar con esa preocupación para poder llevar un sustento a sus familias.