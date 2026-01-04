Préstamos afectan a locatarios tonaltecos

Locatarios de los mercados públicos Manuel Larráinzar, La Libertad, San Francisco y Las Lomas, denunciaron la falta de acceso a créditos así como la presencia de agiotistas que cobran tasas de interés de 30 por ciento.

Esto sucede, indicaron, porque requieren surtir sus negocios, sin embargo, el sistema bancario no les brinda opciones.

Leonel Mendoza Castellanos puso un ejemplo: si te prestan 5 mil pesos con intereses tienes que pagar hasta 8 mil pesos y si prestan 10 mil pesos tienes que pagar hasta 15 mil pesos. Este problema, comentó el entrevistado, es permanente, sin embargo, se incrementa cuando comienza la llamada cuesta de enero.

Sin alternativas

Hasta ahora, lamentó, ninguna instancia local, estatal o municipal se ha acercado para brindar alguna alternativa que permita a los negocios pequeños una capitalización.