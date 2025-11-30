Presunta negligencia médica en hospital 5 de mayo del IMSS

María Natividad López Guillén, originaria de Comitán, denunció ante medios de comunicación un presunto caso de negligencia médica y falta de atención adecuada hacia su madre, quien se encuentra internada en el Hospital General de Zona No. 2, conocido como “5 de Mayo”.

López Guillén explicó que su familiar fue trasladada de Comitán hacia Tuxtla Gutiérrez el pasado 27 de septiembre por una presunta afección cardíaca, situación que calificó como “delicada”.

Ingreso

Al llegar al hospital, los médicos le indicaron que su madre requería de un marcapasos, sin embargo, no le fue otorgado este dispositivo bajo el argumento de que “solo un aparato había” y estaba siendo utilizado por otro paciente.

La hija explicó que tras los intentos de estabilizar a su madre con medicamentos y parches, los procedimientos no tuvieron éxito, en cambio la paciente sufrió un paro respiratorio.

Tras está situación, tuvo que ser entubada y finalmente le fue colocado un marcapasos, situación que causó molestia y reclamos por parte de la familia.

“Cómo es posible que cuando llegamos nos lo negaron y resulta que a las cuatro de la mañana sí ya tenían ese aparato”, reclamó.

A raíz de la situación, la condición de la paciente se ha complicado, al grado de presentar pérdida de memoria. La denunciante asegura que el cardiólogo solicitó un estudio neurológico crucial desde hace un mes, pero hasta la fecha no se ha realizado.

La desesperación de la familia aumentó al no poder hablar con el director del hospital para gestionar la atención o, incluso, solicitar permiso para pagar el estudio con recursos propios.