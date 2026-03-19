Presunto compadrazgo en elección de reina

A través de un pronunciamiento, el consejo vecinal de la colonia El Relicario, ubicada al sur de San Cristóbal, denunció la imposición de una candidata representante de su zona en la elección de la reina de la Feria de la Primavera y la Paz 2026.

Señalaron que a la colonia no se le permitió participar con su candidata pese a haber sido propuesta conforme a los usos comunitarios, favoreciendo una candidata que no fue electa por la comunidad.

En la propia convocatoria lanzada por el Ayuntamiento de San Cristóbal, se lee que las participantes deberán tener el respaldo de la colonia a la que represente a través del sello correspondiente. El consejo denuncia que el municipio omitió solicitar y validar dicha acreditación, contraviniendo el procedimiento.

Preferencias y trato discriminatorio

Por lo mismo, la colonia sostiene que hay “indicios de preferencias indebidas, compadrazgos y trato discriminatorio”, además de rechazar energéticamente la imposición de candidatas.

En el pronunciamiento exigen la revisión inmediata y legal del proceso de selección, así como la reposición del procedimiento garantizando la igualdad de condiciones para todas las colonias. Señalan que, de persistir estas irregularidades, procederán a interponer un juicio de amparo directo.

Carín León

Lo anterior no ha sido el único escándalo suscitado a pocas semanas de realizarse la Feria de la Primavera y de la Paz 2026, pues el requisito de 7 kilos de ayuda por persona como requisito para ingresar al concierto de cierre a cargo del cantante, Carín León, también ha despertado las críticas ciudadanas.

En una publicación, la edil sancristobalense indicó que dicha dinámica surgió en conjunto con el cantante, quien, dijo, “accedió a venir a nuestra feria siempre cuando se ayudará a través de su concierto”.

Sin embargo, la ciudadanía ha señalado, por un lado, una mala logística, además de un exceso en la cantidad de “kilos de ayuda” requeridos para acceder al concierto.