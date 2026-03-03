Presunto intento de incursión en el ejido Río Florido

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció este lunes un nuevo intento de incursión policíaca al ejido de Río Florido.

En un comunicado da a conocer que la acción ocurrió la mañana de este lunes, alrededor de las 6:30 horas, en la que participaron 15 patrullas.

Que “ingresaron tres camiones de la policía que avanzaron a escasos veinte metros de la entrada principal del ejido, acto que representa un nuevo intento de incursión policíaca para arremeter contra nuestros compañeros de Río Florido, luego del acto represivo y el intento de masacre perpetrado contra esta comunidad el pasado 20 de febrero de 2026”.

“Las compañeras se dirigieron a la entrada del ejido para expulsar a los policías que habían ingresado, y decididas consignaron en rechazo a la presencia de las corporaciones policiacas para evitar que incursionaran al interior de Río Florido. No obstante, las unidades permanecieron en el acceso al ejido durante 45 minutos”, dieron a conocer entre otras cosas.

Por lo anterior exigen: alto al hostigamiento policíaco contra los compañeros del ejido de Río Florido; alto a la represión y persecución política contra el FNLS; alto a la criminalización y judicialización de la protesta y organización popular independiente.