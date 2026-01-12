Pretende Cobach duplicar inversión en infraestructura

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) buscará duplicar la inversión en infraestructura suministrada por el Inifech, que en 2025 superó los 110 millones de pesos, confirmó Viridiana Figueroa, directora general del instituto educativo.

Esta inversión estatal, dijo, atiende una necesidad de los estudiantes y de la educación en Chiapas, pues el Cobach es la casa educativa con más de 85 mil escolares.

Transparencia

A la par del desarrollo en infraestructura se trabaja en acciones de transparencia, para ello Cobach creará manuales de procedimiento y lineamientos de comprobación de gastos para reducir los espacios de riesgo de corrupción.

Dijo que a su llegada, destacaron irregularidades en viáticos y comprobación de gastos por combustible, buscando tener total apego a la Ley de Administración Pública.

Con estas acciones se buscará atender las necesidades más sentidas de la población, toda vez que se trata del Instituto educativo más grande de Chiapas y con mayor captación poblacional en México.

El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) es una institución pública de educación media superior creada en 1978, para dar acceso a la preparatoria en el estado, con una amplia red de planteles. Se distingue por su compromiso con la calidad, la tecnología y la inclusión, contando con oficinas centrales en Tuxtla Gutiérrez y una fuerte presencia en el estado.