Pretenden dar nuevo cambio de uso de suelo

El ayuntamiento pretende dar un nuevo cambio de uso de suelo en una zona de amortiguamiento ubicado en la colonia Artículo 115, al sur de San Cristóbal, así lo advirtió Nicolás Gómez Velasco, activista e integrante del Consejo General.

Detalló que son cerca de 300 lotes, donde se pretende construir un desarrollo inmobiliario, cuyo drenaje podría impactar directamente a los humedales cercanos a la zona y, por ende, a toda la ciudad.

Queja

Nicolás Gómez también denunció que se siguen afectando los humedales de María Eugenia, pues el martes 29 de septiembre registró cómo se rellenaba un predio que ya tenía sellos de suspensión.

En entrevista dijo que le sorprende la omisión tanto de la autoridad municipal, como de la comisión de medio ambiente y la propia dirección de Ecología, a cargo de la bióloga Jade Cantú, quien lleva casi dos trienios en el puesto, en los que, según Gómez Velasco, se ha dado la mayor devastación de los humedales.

Aunque en una reunión con la directora, ella les dijo que ya tenían cerca de 90 denuncias ambientales, el activista cuestionó el accionar de las autoridades, dado que la contaminación se sigue presenciando.

Informó que por la contaminación que sufren los humedales y la cercanía de algunas escuelas, el año pasado se registraron cerca de cinco mil casos de hepatitis en la zona sur de San Cristóbal.