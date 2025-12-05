Pretenden incentivar una agenda más humana

“Cada quien desde su trinchera está haciendo lo que le corresponde para construir un mejor futuro para nuestras familias. Este país se ha levantado gracias a luchadoras y luchadores sociales, y es a ellos a quienes debemos nuestra democracia”, afirmó Manuel Sobrino; coordinador estatal, durante el Foro Ciudadano “México en Pie: Legado y Futuro de las Luchas Sociales”.

El encuentro reunió a activistas, defensoras y defensores de derechos humanos, colectivos, organizaciones civiles y voces que desde distintos municipios de Chiapas, han dedicado su vida a promover justicia, igualdad y dignidad.

Adriana Gómez, fundadora del colectivo Madres en Resistencia, compartió un mensaje en el que destacó: “tenemos muchas cosas por hacer: no quedarnos calladas y salir a exigir justicia, porque eso es lo que merecen nuestras hijas; justicia, verdad y no repetición”. Agradezco el espacio y que nos tomaran en cuenta. Lo hemos dicho: somos apartidistas, pero donde nos escuchen y acompañen, ahí estaremos”.

El foro permitió visibilizar el trabajo de colectivos que impulsan la igualdad, la inclusión, la seguridad, la participación juvenil, la justicia social y la defensa del territorio, y fue organizado por Movimiento Ciudadano Chiapas, a través de su Secretaría de Movimientos Sociales.

Marcela Iturbe, regidora naranja en Tuxtla Gutiérrez, destacó: “este foro nace con la convicción de que cada causa, cada esfuerzo y cada iniciativa suman a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y participativa. Es un punto de encuentro con las causas que defendemos y con la idea de que la política debe estar al servicio de las personas, no al revés”.

Durante el encuentro se presentaron nuevas líneas de trabajo para fortalecer la participación ciudadana en todo el estado, impulsar agendas locales y construir puentes entre activistas y gobiernos ciudadanos, con el compromiso de que ninguna causa quede sola y ninguna voz vuelva a ser ignorada.

La secretaria estatal de Movimientos Sociales de MC, Andrea Hernández, reiteró: “el compromiso es no abandonar ninguna causa. Queremos que ninguna lucha se pierda en la indiferencia. Esta Secretaría es de nosotros, para ustedes”.

Este foro forma parte de la agenda nacional impulsada por Jorge Álvarez Máynez y el liderazgo de Dante Delgado, bajo la convicción de que una política más humana, honesta y ciudadana ya está tomando fuerza en Chiapas.

Para cerrar, Manuel Sobrino dijo: “lo que vivimos hoy —porque lo hicimos entre todas y todos— nos deja una reflexión profunda y nos coloca en ruta para seguir construyendo el Chiapas y el México que merecemos”.