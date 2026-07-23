Pretenden profesionalizar oficio de choferes

Con la intención de mejorar el servicio dentro del transporte público y reducir accidentes viales en la entidad, un grupo de transportistas trabaja en el diseño de una propuesta que permita profesionalizar el oficio de conductores en diversas modalidades.

Mario Alberto Bustamante Mendoza, vicepresidente de la Alianza del Autotransporte en el estado de Chiapas, comentó que la idea es generar conocimientos en lo que se conoce como “el manejo a la defensiva.”

Además de que se necesita una reingeniería en las rutas, agregó que es importante poner en marcha otras acciones para este oficio en el que todos los días mueve a miles de personas en las colonias de Tuxtla Gutiérrez y de la entidad.

El líder del sector dijo que han tenido acercamiento con las autoridades, a fin de que los choferes puedan estar mejor preparados; se trata de una de las principales exigencias de la ciudadanía con este servicio.

Al investigar más del tema, comentó que hay zonas en el país donde tienen carreras para choferes, por lo que en Chiapas se pretende replicar entre transportistas que están ocupados en cambiar un poco la imagen de quienes se dedican al volante.

Bustamante Mendoza agregó que traen conversaciones con algunas instituciones para tener más cursos, los cuales podrían incluir varias modalidades, desde los colectivos hasta el transporte de carga.

Gremio

El gremio explicó que encontró en el tema un área de oportunidad pero, además, una problemática en algunas personas que son contratadas para dar el servicio, tales como dejar las unidades tiradas o consumir bebidas alcohólicas en horas de trabajo.

En su intervención, Roberto Antonio García comentó que hay una deficiencia no solo en el transporte de pasaje, también en la modalidad de carga, esto ante la falta de choferes que tengan conocimientos para reparar alguna avería menor.

Con la capacitación, enfatizó, también se pretende que haya choferes con conocimientos mínimos en temas de mecánica, lo que también ayudará a evitar unidades en mal estado.