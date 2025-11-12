Pretendían desviar el río Suchiate

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la afectación de mil 679 metros cuadrados de terreno, detectando la realización de los trabajos sin el permiso de impacto ambiental emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de la reciente clausura de las obras de construcción en el río Suchiate en Chiapas, que pretendía levantar un bordo para desviar el curso del río hacia un canal de riego.

La inspección se llevó a cabo luego de una denuncia presentada por la Secretaría de Marina, en la que se alertaba sobre movimientos de tierra y maquinaria pesada dentro de la zona federal.

En consecuencia, la dependencia impuso la clausura total temporal del área y procedió al aseguramiento precautorio de dos retroexcavadoras utilizadas para las labores.

De acuerdo con las autoridades ambientales, estas obras ilegales no solo alteran el ecosistema acuático, sino que también representan un riesgo de erosión, pérdida de biodiversidad e incluso posibles inundaciones.

El río Suchiate, que sirve como límite natural entre México y Guatemala, forma parte de la cuenca 403, considerada una zona estratégica para la protección de cuerpos de agua y ecosistemas asociados.

En este contexto, la Profepa ha intensificado las acciones de vigilancia para evitar actividades que comprometan su equilibrio ecológico.

Además, informó que el caso será sujeto a un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales y posibles sanciones.

Asimismo, no descartó la posibilidad de evaluar responsabilidades adicionales si se comprueba afectación a la flora o fauna local.