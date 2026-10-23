Prevalece brecha para que mujeres lleguen al poder

María Magdalena Vila Domínguez, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, celebró la Ley de Paridad de Género que fue aprobada en la entidad, aunque fue impugnada posteriormente, por lo que dijo, habrá que esperar qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero destacó que la reforma aprobada es distinta a la que se dio en San Luis Potosí, Michoacán y otros, por lo que no puede compararse.

Procedimiento

Indicó que las impugnaciones son parte del sistema jurídico. El derecho se ha construido con precedentes, con intentos de regular y mejorar realidades sociales, como la reforma de 2014 en la que se logró la paridad 50-50, cuota que fue superada en las siguientes elecciones.

Los partidos políticos tienen claro los lineamientos en cuanto a las postulaciones de candidaturas, sin embargo, en Chiapas la postulación es una cosa, pero la forma en como vota la ciudadanía es otra. Por ejemplo, en un municipio donde había mujeres candidatas y solo un hombre, las personas votaban por el hombre.

“Está la paridad y se garantiza y se hace, pero las garantías para que lleguen las mujeres a los cargos de elección popular a nivel toma de decisiones, hay todavía una brecha muy larga que se debe cerrar”. Se espera que los partidos demuestren su compromiso con las mujeres y que no las postulen solo por compromiso.

En caso que la ley se valide se deberá hacer ajustes a nivel local, pero si no, también es una cuestión de convicción. Hay que tomar en cuenta que lo que impugnaron no fue en sí la ley, sino el método de asignación de los municipios, que fue realizado por el Congreso del Estado, lo cual será analizado si cubre los estándares de constitucionalidad.

La consejera acudió a la presentación del documental Proceso Electivo por Sistema Normativo Interno del Municipio de Oxchuc, 2025, del director Humberto Gómez Pérez, junto a consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), esto en la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.