Prevalece mortalidad por accidentes viales

En lo que va del año en Chiapas se ha registrado una alta tasa de mortalidad por accidentes viales, con 13 mil 78 muertes por cada 100 mil habitantes, superando la media nacional según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los datos preliminares indican un aumento significativo de percances, con más de mil 100 registrados de enero a julio 2025.

Xiomara Romero Pascasio, fundadora del Organismo de Seguridad Vial en Chiapas, en el marco de la conmemoración del Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidente de Tráfico, indicó que realizarán un evento conmemorativo con autoridades de distintas dependencias estatales y federales, el próximo viernes 14 de noviembre, a las 17:30 horas, en el parque del Centenario de la Fuerza Aérea en Tuxtla Gutiérrez.

Siniestros

Señaló que el incremento asciende a un 78 % de enero a julio. En general estos siniestros representan un costo económico muy alto, estimado en 2.63 % del Productor Interno Bruto (PIB). Los jóvenes de 15 a 39 años son el grupo más afectados, principalmente por colisiones entre vehículos y a bordo de motocicletas.

En nuestro estado los municipios con mayor siniestralidad son Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Villaflores. La vía con mayor incidencia es la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, una de las más afectadas a nivel nacional.

Agradecieron a las asociaciones, empresas e instituciones que se han sumado a la sensibilización y concientización para mejorar la seguridad vial, no se trata solo comprar un seguro, sino de manejar con precaución, tomar medidas con niños, entre otros factores.

La mayoría de los accidentes se dan por exceso de velocidad y porque los pasajeros no llevan cinturón de seguridad o casco, en caso de motocicletas, los niños van sin asientos de seguridad, los conductores se distraen por el celular. Muchas veces los sobrevivientes quedan discapacitados de por vida.