Prevalecerán lluvias durante tres días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por lluvias que se extenderán desde este lunes 7 hasta el miércoles 9 de septiembre. El martes será el día de mayor intensidad, con un pronóstico de lluvias puntuales intensas que podrían alcanzar hasta 150 milímetros en el norte de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, las condiciones climáticas adversas serán originadas por canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera. A esto se suma el ingreso y desplazamiento de la onda tropical número 37 sobre el sureste mexicano.

El pronóstico detallado para la entidad chiapaneca es que hoy lunes habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, especialmente en el sureste del estado.

Ya para el martes hay una alerta, pues se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en el norte de Chiapas; advierten que estos fenómenos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Si bien el miércoles las precipitaciones disminuirán su intensidad en el estado con chubascos y lluvias puntuales fuertes, en el norte de la entidad y el Soconusco las lluvias podrán sobrepasar los 75 mm.

Alertan

Además de las lluvias, el SMN advierte sobre vientos con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros.

Por otro lado, se mantendrán temperaturas máximas cálidas, oscilando entre los 35 y 40 grados Celsius para la región, mientras que las zonas serranas podrían registrar temperaturas mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del jueves.