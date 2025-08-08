Prevalecerán lluvias y calor extremo según SMN

Chiapas enfrentará un escenario climático contrastante durante los próximos días: lluvias intensas combinadas con temperaturas superiores a los 37° centígrados (C), según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez.

Para este viernes ocho de agosto se prevén lluvias fuertes a muy fuertes (50-75 mm) en el estado, generadas por la interacción de un canal de baja presión con humedad del Caribe y Pacífico. Las regiones donde se esperan las precipitaciones más importantes se esperan en las regiones Maya, Tulijá, Norte, Mezcalapa, Selva, Soconusco y Sierra.

Fin de semana

Este patrón continuará el sábado 9 y domingo 10 con chubascos persistentes (25-50 mm). Los vientos del este y sureste alcanzarán ráfagas de 40 a 60 km/h, incrementando riesgos en zonas vulnerables.

Estos fenómenos ya mostraron su potencial en las últimas horas, al corte de la mañana del siete de agosto Jiquipilas registró 103.8 milímetros (mm) de lluvia, seguido por Villa Corzo (103.0 mm) y Villa Comaltitlán (97.2 mm).

Huixtla récord

Como dato destacado, la estación meteorológica de Huixtla reportó hasta el 5 de agosto dos mil 887.6 mm de lluvia acumulada en 2025, ubicándose como la segunda zona más lluviosa de México, solo superada por Tlacotepec de Díaz, en Puebla, con un registro de dos mil 571.1 mm.

Temperaturas

Paralelamente, las temperaturas alcanzarán picos de 40° C en zonas del Norte planicies centrales y costas de Chiapas, mientras áreas serranas como San Cristóbal registrarán mínimas de 11° C durante la madrugada.

En el contexto nacional, el SMN advierte que un posible ciclón tropical se desplazará paralelo a costas mexicanas sin impacto directo, pero reforzará la humedad. Para Chiapas, se mantienen alertas por oleaje elevado (2.0-3.0 m) en litorales. Es de recodar que ante lluvias importantes las autoridades recomiendan evitar cruzar cauces de ríos o zonas inundables. Y ante las altas temperaturas es vital protegerse de radiación UV entre 10:00-16:00 horas, usar ropa clara, sombrillas y evitar la exposición de personas vulnerables.