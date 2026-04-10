Prevén 8 mil mdp para carretera Ocosingo-Palenque

Se prevé que en este año se gestionen alrededor de ocho mil millones de pesos como inversión, a fin de continuar con la construcción de la carretera que conectará a Ocosingo con Palenque, adelantó la titular de la Secretaría de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart.

El proyecto, llamado Ruta de las Culturas Mayas, tendrá una erogación total de recursos superior a los 20 mil millones de pesos, debido a los detalles que se van encontrando en la construcción.

Se prevé que la obra, una vez concluida, traiga beneficios a la parte social, desde la reducción en los tiempos de traslado, hasta la facilidad para mover productos e insumos de un punto a otro.

Actualización

Gómez Zuart mencionó que por ahora el proyecto lleva un avance de 14 kilómetros, es decir, se está llegando a las cascadas de Misol-Há.

Dijo que ha existido una comunicación permanente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a fin de que se pueda hacer la inversión superior a los ocho mil millones de pesos (mmdp) para el proyecto carretero.

Este recurso federal servirá para seguir avanzando desde el tramo de Misol-Há hasta cascadas de Agua Azul. “Quiero ser muy positiva, yo creo que en mayo tendremos ya noticias de cuándo arrancan ellos esta construcción”, complementó.

Contexto

Según los datos oficiales, el proyecto abarcará una longitud de 94 kilómetros de carretera, además de otros 16 kilómetros que son de un ramal de acceso.

En todo el trayecto se desarrollarán 73 estructuras que están divididas en: túneles, viaductos, paso de fauna, entronques y hasta puentes para mejorar la conexión carretera y que haya seguridad vial.

La proyección del gobierno es que esta política pública genere más de cinco mil 500 empleos directos, así como otros 16 mil 500 de manera indirecta.

Con los ocho mil millones de pesos, se espera avanzar del kilómetro 14 al 49, punto en el que se ubican las cascadas de Agua Azul.