Prevén a 455 mil personas en simulacro

Más de 455 mil personas en Chiapas se están preparando para sumarse a las actividades del simulacro de sismo que se realizará este 6 de mayo, como parte de una convocatoria nacional para que la población sepa qué hacer antes, durante y después de un temblor.

Los datos de la Secretaría de Protección Civil en el estado, actualizados a este 4 de mayo, revelaron que un total de ocho mil 622 inmuebles llevaron a cabo el registro para sumarse a la actividad.

Chiapas es un estado en el que con frecuencia tiembla, aunque muchos de los movimientos son imperceptibles para la población, sin embargo, hay un contexto reciente en 2017 con un terremoto de gran magnitud.

Contexto

Los datos de Protección Civil indicaron que se registraron 124 municipios de Chiapas para participar en las actividades, haciendo un total de 455 mil 518 personas que se sumarán al simulacro que iniciará a las 11 de la mañana.

Con eso, remarcó la institución, se superó la cifra alcanzada el año pasado, debido a que en septiembre de 2025 fueron 396 mil 847 participantes.

De los ocho mil 622 inmuebles que se han registrado para este simulacro, mil 558 son federales, otros mil 667 son de orden municipal. Se le suman dos mil 716 estatales y dos mil 681 de orden privados.

El pasado 28 de abril la Secretaría de Protección Civil, informó de la convocatoria que se hizo a las instituciones públicas y privadas para participar en el evento.

“Debido a su ubicación geográfica, Chiapas es una entidad con alta vulnerabilidad sísmica, por ello, la Secretaría de Protección Civil estatal hizo un llamado a la sociedad chiapaneca a formar parte de este ejercicio preventivo, cuyo objetivo principal es poner a prueba los planes de emergencia, mejorar los tiempos de respuesta y corregir protocolos de actuación”, detalló la institución en su boletín de esa fecha.