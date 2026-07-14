Prevén arribo de polvo del Sahara a la entidad

De acuerdo a los modelos de la NASA, para los próximos 10 días “se prevé el arribo de una gran cantidad de polvo del Sahara” en el país. En Chiapas se esperan “concentraciones moderadas”, con efectos que podrían traducirse en tardes y amaneceres coloridos; sin embargo, las lluvias podrán hacerse presentes debido a un asedio meteorológico.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el polvo del Sahara estará presente en el país hasta el 18 de julio; la agencia Meteored detalla que en Chiapas las concentraciones serán moderadas; sin embargo, estas no exentarán las lluvias como regularmente sucede cuando el polvo viaja entre ocho y 10 mil kilómetros desde el norte de África hasta México.

La Conagua detalla que habrá distintas interacciones de humedad recorriendo el sureste, por lo cual las lluvias van a hacerse presentes, aunque hay una alerta para personas con alergias, pues podrán presentar algunas molestias.

Temperaturas máximas

Las temperaturas máximas se resentirán en las regiones costeras, donde el termómetro podrá subir hasta los 38 °C; en contraste, la columna de mercurio podrá caer a los 12 °C en las zonas de montaña.

Las lluvias en Chiapas han sido abundantes y el día 13 de julio, se concentraron las precipitaciones más importantes del país, con 100 mm, en Villa Comaltitlán, en la región del Soconusco.

Región que, junto con Istmo Costa, Meseta Comiteca, Selva y Sierra, concentrará las lluvias más importantes desde el martes hasta el viernes, con acumulados diarios de 50 a 75 mm, motivadas por el desplazamiento de una onda tropical, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.