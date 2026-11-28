Un aproximado de 200 mil asistentes podrían darse cita para celebrar al Docenario Guadalupano en Tuxtla Gutiérrez, detallaron autoridades eclesiásticas en coordinación con los mandos municipales y estatales.

Restricciones

Indicaron que para este año habrá una prohibición total de pirotecnia y ley seca en los alrededores de la iglesia de Guadalupe.

El párroco Juan Carlos Mendoza Vázquez, informó que se espera la llegada de entre 800 y 900 peregrinaciones, esta afluencia podría superar la del año pasado, el cual tiene un registro 181 mil visitantes.

Explicó que las peregrinaciones más numerosas provienen de Villaflores, Villacorzo, Revolución Mexicana y El Parral, con contingentes de cinco mil a seis mil personas.

Se habilitarán puntos de descanso en el Parque de la Marimba, con baños móviles y carpas para los peregrinos, especialmente para los antorchistas. Protección Civil (PC) instalará tres módulos de atención en los alrededores de la parroquia, además de un módulo hospitalario.

Prohibiciones y circulación

Eder Mancilla, secretario de PC municipal, expuso que está prohibido el uso de fuegos artificiales en todas las peregrinaciones, así como la venta y consumo de alcohol dentro del cuadro de la iglesia; además exhortó a los grupos antorchistas evitar la quema de pirotecnia, especialmente por afectaciones a la fauna y personas neurodivergentes con el sentido auditivo sensible.

La circulación de los contingentes deberá realizarse de oriente a poniente para evitar aglomeraciones, en caso de quienes lleguen del poniente sin información, podrán desahogarse por la calle Sexta Poniente, expresaron.

La avenida Central permanecerá cerrada a partir del primero de diciembre, desde la 3ª a la 8ª Poniente, mientras que las calles aledañas a la parroquia se cerrarán a partir del 7 de diciembre.

Las autoridades recomendaron a los peregrinos verificar sus condiciones de salud y el estado mecánico y eléctrico de sus vehículos para evitar cualquier tipo de accidentes carreteros.