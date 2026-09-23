Prevén aumento de 10 % a kilo de carne

Introductores de ganado y tablajeros de Comitán prevén que en los próximos días habrá un aumento del 10 por ciento (%) en el kilo de la carne de res, esto debido a que tras la remodelación del rastro municipal se ajustaron precios por la matanza del ganado, refrigeración y traslado del producto, lo que afectará al consumidor.

En una reunión que sostuvieron los comerciantes de diferentes mercados y barrios, la tarde del lunes en el barrio de Yalchivol, se dio a conocer que tras la remodelación del rastro municipal “Nueves Estrellas”, la administración ajustaría precios por la matanza del ganado.

Entre ellos, la “matanza especial” por el sacrificio de los animales, en un horario extra que subió de 300 a 900 pesos; así también, el traslado del producto en los camiones con sistema de enfriamiento ascendió de 150 a 300 pesos.

Otro de los temas que dieron a conocer es que tras la remodelación, el rastro municipal laboraría solamente de lunes a viernes, lo que complicaría el abasto del producto en los fines de semana, afectando a comerciantes que carecen de refrigeradores o congeladores para almacenar el producto.

Ante esta situación y de confirmarse los precios de matanza, almacenamiento y traslado del producto, prevén que el kilo de carne pase de costar de 230 a 250 pesos, teniendo un aumento aproximado del 10 por ciento, siendo los más afectados los consumidores.