Prevén cambios en federalismo fiscal

El federalismo fiscal consiste en que los municipios se administren con lo que generan y los estados a través de su producto interno bruto; busca una articulación entre los diversos impuestos, que se crean en los estados, los municipios y la federación.

Lo anterior lo explicó Néstor Gabriel López, contador público fiscalista, señalando que el sistema tributario de cualquier país debe estar enfocado a generar crecimiento y desarrollo para una estabilidad económica tanto de la federación, estados y ciudades.

Sistema

El sistema tributario implementado en los tres órdenes de gobierno es clave para alcanzar dicho propósito que marca el artículo 25 constitucional, considerando que el artículo 115 establece un principio llamado de no intromisión, que significa que cada uno puede establecer tributos que eventualmente no estén dirigidos o facultados para esfera en particular.

Lo que busca el federalismo fiscal a la luz de un sistema nacional de coordinación fiscal, es que los tres órdenes de gobierno establezcan contribuciones tendientes a que la actividad económica no cese, pero que también le procure el gobierno los ingresos necesarios para los gastos que tienen.

Más aun si consideramos que esta política del gobierno actual redunda en una reducción paulatina del gasto federalizado.

Convenios

Indicó que hay diversos convenios entre los estados y la federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que plasman ciertas áreas de atribución para cada uno.

Con estos cinco ejes es como los estados tratan de financiar una parte de sus gastos, pero no hay que dejar de considerar que en estados del sur más del 90 % de su presupuesto no viene de sus contribuciones, sino de la federación y fondos de participación en año electoral.

Seguramente habrá algunos cambios en los estados debido a que la deuda a corto plazo la deben pagar meses antes del cambio de gobierno.

Particularmente en seis estados están estableciendo impuestos de manera importante: Durango, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, sobre todo del centro y norte del país.