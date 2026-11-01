Prevén chubascos y calor para los festejos

Chiapas mantendrá condiciones de calor y baja probabilidad de lluvias durante el fin de semana y los primeros días de noviembre, debido a la influencia de un sistema anticiclónico que favorecerá la estabilidad atmosférica en la región.

De acuerdo con el pronóstico del Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé la presencia de chubascos en la entidad del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre, sin que se espere un incremento generalizado de las precipitaciones.

Para hoy domingo 1 y lunes 2 de noviembre, el sistema anticiclónico continuará limitando el potencial de lluvias, aunque podrían presentarse precipitaciones aisladas en algunas zonas de Chiapas.

Ambiente cálido a caluroso

En cuanto a las temperaturas, el organismo informó que prevalecerá un ambiente diurno cálido a caluroso en la mayor parte de la entidad, con valores máximos de entre 29 y 34 grados Celsius.

Mientras tanto, en las zonas de montaña se espera un ambiente templado a caluroso, con temperaturas máximas de 22 a 27 grados Celsius.

Las condiciones previstas para Chiapas serán similares a las de Tabasco, Oaxaca y Guerrero, donde también se esperan chubascos durante el periodo de pronóstico.

El sistema anticiclónico favorecerá condiciones de estabilidad en la región, por lo que las precipitaciones se mantendrán limitadas durante los primeros días de noviembre.

Aunque las lluvias serán aisladas, las condiciones de calor continuarán predominando en gran parte de Chiapas, por lo que se prevé que las temperaturas se mantengan elevadas durante las horas de mayor radiación solar.