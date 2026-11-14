Prevén derrama de 350 millones de pesos

El inicio del Buen Fin 2026 prevé para Tuxtla Gutiérrez una derrama económica de 350 millones de pesos, de acuerdo con las estimaciones del sector empresarial y la Secretaría de Economía y del Trabajo estatal otorgadas durante el inicio de la denominada “semana más barata del año” en su décimo sexta edición.

Durante su mensaje de bienvenida, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de Canaco-Servytur Tuxtla, destacó participan aproximadamente 350 empresas registradas formalmente; sin embargo, hay otras no precisamente reglamentadas pero también aportan promociones durante este Buen Fin.

Expuso que esto representa una gran oportunidad para fortalecer el comercio, incentivar el consumo y dinamizar la economía de la capital chiapaneca y de todo el estado.

Blas Gutiérrez hizo un llamado a las familias chiapanecas para que aprovechen estos días de ofertas de manera responsable, comparando precios y planeando sus compras.

Recomendó dar prioridad a los comercios locales, pues cada gasto representa una oportunidad para mantener empleos y fortalecer la economía.

Incentivo a empresas y consumidores

Por su parte, Nayeli Juárez Mota, administradora de Servicios al Contribuyente de Chiapas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que el organismo participa en esta iniciativa a través del sorteo del Buen Fin.

Esta tiene como propósito promover la formalidad, incentivar el uso de medios de pago electrónicos y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Detalló que para esta edición se cuenta con una bolsa de 500 millones de pesos, con un premio mayor de 260 mil pesos para las empresas participantes y de 250 mil pesos para los consumidores, además de cuatro mil 977 premios de 20 mil pesos para los comercios dados de alta que realicen ventas con tarjetas de crédito y débito a partir de 250 pesos.