Prevén desabasto de flores para Día de Muertos

Comerciantes de los mercados públicos Manuel Larráinzar, La Libertad, San Francisco y Las Lomas manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el abasto de flores sea limitado durante las próximas festividades del Día de Muertos, debido a las afectaciones que las lluvias han ocasionado en los cultivos de distintas regiones de Chiapas.

Los vendedores señalaron que las precipitaciones registradas en gran parte del estado han perjudicado la producción de flores, principalmente en zonas productoras como San Cristóbal de Las Casas y Comitán, por lo que existe el riesgo de que la mercancía no llegue en las cantidades habituales a los mercados de la región.

Disponibilidad baja

Jorge Trinidad García, comerciante del mercado público Manuel Larráinzar, explicó que, aunque se espera que sí haya flores para estas celebraciones, la disponibilidad podría ser considerablemente menor que en años anteriores, tomando en cuenta que antes de las lluvias hubo una intensa sequía.

Indicaron que faltan pocos días para el Día de Muertos y todavía desconocen qué cantidad de producto recibirán de sus proveedores, pues no tienen certeza de si les enviarán el total de los pedidos, apenas la mitad o incluso menos.

Los comerciantes recordaron que durante estas fechas las familias acostumbran comprar flores para llevarlas a las tumbas de sus seres queridos, una de las tradiciones más representativas de esta celebración. Por ello, consideran que una posible escasez afectaría tanto a los consumidores como a quienes dependen de la venta de flores para obtener ingresos.