Prevén el robo de identidad con la e.firma

Deysi Ruiz Riqué, subdelegada estatal en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), enfatizó que los contribuyentes deben tener cuidado con su firma electrónica o e.firma y su contraseña, son datos personales e intransferibles, que no deben ser manejados por otra persona, porque en caso de un mal uso, la responsabilidad penal y jurídica caerá sobre el titular.

“Hemos tenido casos de personas que no sabían que estaban dadas de alta, pero ya en la investigación que hacemos, recuerdan que en un trabajo anterior, les dijeron que se inscribieran, dieron la firma y se olvidaron de ella, ya no revisaron ni se orientaron”, expresó la subdelegada.

Se debe tener un control estricto con la firma electrónica porque puede ocurrir un robo de identidad, puede ser utilizada para emitir facturas de ventas que no se hicieron, convirtiéndose en una carga tributaria para la persona que desconoce del tema, lo cual no la exime de las consecuencias legales, afirmó.

Además, habló sobre el manejo de la información contable para mantener una situación fiscal buena ante la autoridad, que corresponde a cada contribuyente, por lo que no se debe dejar la responsabilidad absoluta a un contador o asesor.

SAT

Cada persona debe estar pendiente de su buzón tributario, el medio de contacto directo con el Servicio de Administración Tributaria (Sat), en caso de un procedimiento, requerimiento, invitación, devolución u otro asunto, revisarlo directamente de manera periódica.

Es común que los contribuyentes lleguen a pedir asesoría porque el correo electrónico que registraron, ya no les corresponde porque ya no es su contador el que lo registró, sin saber que pueden poner hasta cinco números telefónicos y correos electrónicos.