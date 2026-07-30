Prevén escenario para la alcaldía municipal

De cara al escenario político del 2027, “IQ Comunicación”, una empresa dedicada a la realización de encuestas dió a conocer los resultados de la opinión de la ciudadanía tuxtleca basado en las preferencias electorales de aspirantes y partidos, así como las principales preocupaciones ciudadanas.

Los resultados del estudio levantado entre habitantes de la capital chiapaneca, destacan a Jorge Luis Llaven Abarca en casi todos los rubros consultados.

Reconocimiento ciudadano

De acuerdo a lo revelado por esta encuesta, en reconocimiento ciudadano, Llaven Abarca alcanzó 79.42 por ciento de notoriedad, lo que lo sitúa como el aspirante más conocido.

Muy cerca aparecen Carlos Morales Vázquez, con 78.15 por ciento; Ángel Carlos Torres Culebro, con 74.28 por ciento; y Francisco “Paco” Chacón, con 60.34 por ciento.

Comentarios positivos

Respecto a la opinión favorable, Llaven Abarca vuelve a encabezar la lista con 47.19 por ciento de valoraciones positivas, seguido de Francisco “Paco” Chacón que registra 45.38 por ciento, Ángel Carlos Torres Culebro obtiene 40.25 por ciento y Carlos Morales Vázquez suma 38.42 por ciento.

Este bloque de cifras indica que ninguno de los perfiles evaluados genera rechazo mayoritario, lo que deja abierta la competencia en el terreno de la imagen pública.

Quién para candidato de Morena

También se reveló la preferencia ciudadana en caso de que Morena decida postular a uno de estos perfiles como su abanderado para la alcaldía capitalina, Llaven Abarca volvió a posicionarse en primer lugar, con 20.18 por ciento de las menciones.

Le siguen Carlos Morales Vázquez, con 15.45 por ciento; Francisco “Paco” Chacón, con 14.32 por ciento; y Ángel Carlos Torres Culebro, con 13.43 por ciento.

La dispersión de los porcentajes sugiere que aún no hay un candidato natural y que la decisión final podría depender de factores que van más allá de la intención espontánea.

Peso electoral por partido

En la medición de intención de voto por partido, Morena obtuvo 43.58 por ciento, con amplio margen del Partido Verde Ecologista de México, que alcanzó 14.32 por ciento; del PAN, con 6.34 por ciento; de Movimiento Ciudadano, con 4.31 por ciento; y del PRI, con 4.25 por ciento.

El 40.28 por ciento se siente identificado con Morena, seguido por el PVEM con 15.54 por ciento y el PRI con 6.37 por ciento. El resto de los institutos políticos apenas alcanza registros.

Preocupación y demandas

Sin embargo, el estudio no solo mide el ánimo electoral, sino que también incluye las inquietudes de los tuxtlecos.

La corrupción y el mal gobierno encabezan la lista de principales problemas, con 40.18 por ciento de menciones.

El acceso al agua ocupa el segundo lugar, con 24.27 por ciento; la inseguridad y lo relacionado con el crimen organizado suman 20.21 por ciento; y el empleo cierra con 15.34 por ciento.

Estas cifras revelan una ciudadanía que, más allá de las siglas o los nombres, demanda soluciones concretas a problemas cotidianos y estructurales que cada temporada electoral vuelve a resurgir.