Prevén hoteleros derrama económica positiva

A menos de un mes del periodo vacacional de Semana Santa, el sector hotelero del centro de Chiapas se declara en optimismo, impulsado por los recientes resultados que dejó el concierto de Shakira en la capital chiapaneca, así como por las acciones de promoción turística que se realizan a nivel nacional.

Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, informó en entrevista que el evento masivo del fin de semana pasado generó una ocupación hotelera de entre el 70 y 85 por ciento en Tuxtla Gutiérrez, lo que benefició de manera directa al sector.

“Esto fue muy bueno para la plaza, sobre todo para el sector hotelero. Los compañeros reportaron en la mayoría un 70 a un 85 por ciento de ocupación”, dijo Niño Gutiérrez.

El líder hotelero destacó que, además de los asistentes al espectáculo musical, también llegaron visitantes por motivos estrictamente turísticos, lo que refleja el creciente interés por conocer la entidad.

“Hay que decir que el otro porcentaje no venía al concierto sino por otros detalles, algunos inclusive vinieron por turismo”, agregó.

Consultando sobre la situación en San Cristóbal de Las Casas, donde hace poco se había reportado una baja afluencia que llevó a algunos prestadores de servicios a reducir costos, Niño Gutiérrez explicó que cada destino tiene su propia naturaleza y que Tuxtla Gutiérrez alberga diferentes tipos de turismo.

“Nosotros seguimos trabajando. Hay que decirlo, en enero hay compañeros que subieron sus tarifas. Cada destino es muy distinto, es muy diverso. San Cristóbal es parte de la joya de la corona, está muy bien posicionado”, afirmó.