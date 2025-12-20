Prevén importante repunte en ventas

Los mercados municipales de Tuxtla Gutiérrez ya están completamente preparados para recibir a las cientos de familias que, durante los próximos días, acudirán en busca de los ingredientes para las cenas de Navidad y, más adelante, para los festejos de Año Nuevo.

En los pasillos comienza a sentirse el movimiento característico de esta temporada: puestos de carne, pollo y verduras reforzaron inventarios; los de especias y sidras exhiben nuevos productos, y otros negocios han sumado artículos adicionales como regalos artesanales, que cada año ganan más popularidad entre los compradores.

De acuerdo con locatarios, esta es la época más importante para la economía del comercio local, por lo que desde principios de diciembre comenzaron los preparativos.

Ajustaron horarios, ampliaron existencias y reorganizaron precios para competir con tiendas de autoservicio y, al mismo tiempo, garantizar productos frescos.

“Es la temporada donde más vendemos, nos preparamos con tiempo porque la gente viene a buscar de todo para sus cenas. Esperamos que estos días se venda bastante”, compartió Estela Ramírez, comerciante del mercado público Juan Sabines.

Compras para Año Nuevo

Tras la celebración de Navidad, los vendedores anticipan un segundo impulso: las compras para recibir el Año Nuevo. Frutas, vinos, uvas, cortes de carne y productos para brindis se vuelven protagonistas en los últimos días del mes, un cierre que muchos esperan para equilibrar sus ventas anuales.

Con los mercados listos y el flujo de clientes aumentando, los locatarios confían en que esta temporada decembrina traerá un respiro económico y fortalecerá la tradición de comprar productos frescos y locales.