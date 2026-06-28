Prevén lluvias fuertes en el estado

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el estado registrará precipitaciones fuertes durante el fin de semana e inicio de la próxima, derivadas de la interacción de sistemas atmosféricos que mantienen inestabilidad sobre el sureste del país.

El flujo de aire húmedo proveniente del mar Caribe y del océano Pacífico, combinado con el desplazamiento de la onda tropical número 12, favorecerá lluvias fuertes en Chiapas.

Para hoy domingo 29 de junio, cuando la interacción de canales de baja presión con el ingreso de humedad de ambos litorales continuará generando lluvias fuertes en territorio chiapaneco, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en algunas regiones.

Pronóstico

El pronóstico indicó que el lunes 30 de junio persistirá un canal de baja presión sobre el sureste del país, lo que mantendrá el potencial de lluvias fuertes.

Incluso la Conagua no descartó que en algunas zonas de Chiapas se presenten acumulados superiores a los previstos, sobre todo en regiones montañosas y de alta precipitación.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil (PC) y la Conagua, evitar cruzar ríos o corrientes de agua durante las lluvias, no transitar por zonas inundadas y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

La temporada de ciclones tropicales en el océano Pacífico inició el pasado 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre, periodo en el que históricamente Chiapas registra algunos de los mayores acumulados de lluvia del país, por lo que las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre los sistemas meteorológicos que puedan influir en la entidad.