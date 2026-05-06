Prevén lluvias fuertes en la entidad

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez”, informó que en los próximos días se mantendrán condiciones inestables en el sureste del país, sobre todo en Chiapas, donde se esperan lluvias de diversa intensidad acompañadas de vientos fuertes.

De acuerdo con el pronóstico, el constante ingreso de humedad, combinado con efectos locales, favorecerá la presencia de chubascos en Oaxaca y Chiapas.

Pronósticos

En territorio chiapaneco, las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de entre 25 y 50 milímetros, con lluvias puntuales fuertes principalmente en la zona sur de la entidad.

Además, las autoridades meteorológicas prevén temperaturas máximas de hasta 38 grados Celsius y mínimas cercanas a los 12 grados, con vientos variables de entre 20 y 30 kilómetros por hora.

El potencial de lluvias continuará, sin descartar precipitaciones superiores en el sur del estado.

Además, el viento de componente sur incrementará su velocidad, registrando rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la región del Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Para el jueves, las condiciones no mostrarán cambios significativos en cuanto a lluvias; no obstante, el viento podría intensificarse aún más, alcanzando rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora en dichas zonas, lo que podría generar afectaciones en actividades marítimas y terrestres.

Asimismo, la Conagua señaló que un nuevo sistema frontal se localizará en la porción norte del país, aunque sus efectos directos no impactarán de manera inmediata al sureste, sí contribuirán a mantener la dinámica atmosférica que favorece las precipitaciones.