Prevén lluvias fuertes y riesgo de deslaves

La interacción de una onda tropical, canales de baja presión y humedad del Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, mantendrá el potencial de precipitaciones; también se esperan temperaturas elevadas y rachas de viento de hasta 70 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el pronóstico, una onda tropical continuará desplazándose sobre el océano Pacífico y, en combinación con canales de baja presión sobre el interior del país y el flujo de aire húmedo proveniente de ambas cuencas oceánicas, generará chubascos en la región.

Para Chiapas se prevén chubascos durante el periodo, con posibilidad de lluvias puntualmente fuertes el miércoles 16 de septiembre.

Estas precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar encharcamientos, inundaciones y posibles deslaves, sobre todo en zonas con pendientes.

El pronóstico establece que hoy lunes 12 de septiembre continuará la influencia de un sistema tropical sobre la región, aunada a un canal de baja presión sobre el sureste del país.

Chubascos

Para el martes 15, el ingreso de aire húmedo procedente del Pacífico y del Atlántico, junto con canales de baja presión sobre la región, mantendrá el potencial de chubascos en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero.

Sin embargo, será el miércoles 16 cuando aumente el potencial de precipitaciones en Chiapas. La interacción de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe con canales de baja presión propiciará chubascos con lluvias puntualmente fuertes en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Además de las lluvias, persistirá un ambiente diurno caluroso a muy caluroso en buena parte de la región, mientras que en las zonas montañosas se esperan temperaturas de templadas a cálidas.

El pronóstico también contempla rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec, por lo que las condiciones meteorológicas podrían generar afectaciones adicionales en algunos puntos de la región.