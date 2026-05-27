Prevén lluvias intensas y sequías prolongadas

Ante el pronóstico de un fenómeno de “El Niño” que se intensificaría durante el presente año, el director de Reducción de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil (PC) del Gobierno de Chiapas, Arturo Barrientos Pérez, advirtió que la entidad debe prepararse para un escenario atípico: menos lluvias en cantidad, pero cada vez más violentas y destructivas, alternadas con largos periodos de sequía.

En entrevista, el funcionario explicó que, aunque la temporada de lluvias y ciclones tropicales inició de manera oficial el 15 de mayo de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estiman una probabilidad del 60 al 70 por ciento de que el fenómeno de “El Niño” se confirme frente a las costas de México, muy probablemente para el mes de septiembre.

“El fenómeno de El Niño provocará menos lluvia, pero estas lluvias serán cada vez más intensas, más destructivas, además de largos periodos de sequía. Quiere decir que muy probablemente tendremos la presencia de lluvias no como lo determina la media en temporadas anteriores, pero sí muy intensas”, subrayó Barrientos Pérez.

El director de Reducción de Riesgos informó que, siguiendo las instrucciones del secretario Mauricio Cordero y del gobernador Eduardo Ramírez, el Sistema Estatal de Protección Civil ya se encuentra activado para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026. En la actualidad, cuentan con más de mil 800 elementos desplegados en toda la geografía chiapaneca, dos aeronaves, lanchas inflables, más de 86 ambulancias terrestres, así como equipo de drones aéreos y acuáticos para atender emergencias.

“Ya lo ha advertido el secretario y el señor gobernador lo reafirmó: intensificar las medidas de preparación para que, en caso de que se presente el fenómeno del Niño, no nos agarre desprevenidos y sepamos cómo actuar con planes de contingencia tanto en materia de protección civil como en agricultura”, detalló.

Acciones preventivas

El funcionario añadió que el personal se encuentra realizando acciones de prevención física, como desazolve de ríos y arroyos, limpieza de alcantarillado, levantamiento de basura y retiro de material pétreo y vegetal en zonas de riesgo previamente identificadas por los municipios a través de sus programas especiales de protección civil.

Ante el escenario pronosticado, Barrientos Pérez hizo un llamado enfático a la ciudadanía para mantenerse atenta a la información oficial y evitar caer en rumores o desinformación. Destacó que todos los días, a las 06:00 de la mañana, se difunde el sistema de alerta temprana por lluvias a través de redes sociales y diversos canales de comunicación.