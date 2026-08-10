Prevén lluvias muy fuertes en Chiapas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Frontera Sur y el Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), señaló que Chiapas enfrentará un periodo de lluvias de fuertes a muy fuertes durante las próximas 48 a 96 horas, debido a la interacción de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión y el acercamiento de una nueva onda tropical a la región.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante este periodo se mantendrá un escenario favorable para la generación de precipitaciones en el sureste del país, con especial atención en Chiapas y Oaxaca, donde las lluvias podrían intensificarse a partir del martes.

Para hoy lunes 10 de agosto, la interacción de una circulación ciclónica en niveles superiores y canales de baja presión favorecerá lluvias puntuales fuertes en Chiapas, además de precipitaciones similares en Guerrero y Oaxaca, mientras que en Tabasco se prevén intervalos de chubascos.

Potencial de lluvias

El panorama cambiará el martes 11 de agosto, cuando la cercanía de una nueva onda tropical al oriente de la región, en combinación con un canal de baja presión sobre el interior del país, incremente el potencial de lluvias.

Para Chiapas se pronostican precipitaciones puntuales muy fuertes, al igual que en Oaxaca, mientras que Guerrero y Tabasco registrarían lluvias puntuales fuertes.

El pronóstico indicó que la actividad lluviosa podría mantenerse durante las siguientes jornadas, por lo que las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y extremar precauciones, particularmente en zonas susceptibles a encharcamientos, inundaciones y deslaves.