Prevén lluvias para el fin de semana

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó que Chiapas enfrentará un incremento en el potencial de lluvias durante este fin de semana y el inicio de la próxima, debido al desplazamiento de la onda tropical número 15 y la presencia de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán condiciones de inestabilidad.

De acuerdo con el pronóstico, hoy sábado 4 de julio se esperan intervalos de chubascos en gran parte del estado, mientras que para el domingo 5 de julio las precipitaciones aumentarán de intensidad, con lluvias fuertes en distintas regiones de Chiapas.

Sin embargo, será el lunes 6 de julio cuando las condiciones meteorológicas alcancen su mayor intensidad, al pronosticarse lluvias muy fuertes con puntuales intensas, derivadas de la interacción de la onda tropical con canales de baja presión, una vaguada en altura y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera.

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos en zonas urbanas, inundaciones repentinas y posibles deslaves en regiones montañosas, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar cauces de agua durante las lluvias.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en las planicies y zonas costeras de Chiapas, donde los valores máximos oscilarán entre 31 y 37 grados.

En contraste, las regiones montañosas registrarán un ambiente templado a cálido, con temperaturas máximas de entre 22 y 28 grados.

Ante este panorama, Protección Civil y Conagua exhortaron a la ciudadanía a tomar medidas preventivas, sobre todo en comunidades cercanas a ríos, arroyos y laderas susceptibles a deslaves.