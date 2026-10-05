Prevén lluvias torrenciales para esta semana

El estado de Chiapas enfrentará un evento meteorológico severo en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Centro Hidrometeorológico de Chiapas y la Agencia Meteorológica estatal emitieron una alerta por lluvias torrenciales que afectarán a la entidad este lunes 5 de octubre, manteniendo tormentas intensas hasta el día 7.

De acuerdo con el pronóstico, se registrarán lluvias intensas con puntuales torrenciales de, 150 a 250 milímetros (mm), en las regiones noreste, este y sur de Chiapas para este inicio de semana.

Para el martes 6 de octubre, las precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) se desplazarán hacia el oeste, centro y sur de la entidad.

Mientras que el miércoles 7 de octubre, el torrencial continuará con la misma intensidad en el centro, este y sur del estado.

Habrá un refrescamiento debido a la nubosidad con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados Celsius.

Causas del fenómeno

Las lluvias se generarán por un asedio meteorológico dado la interacción del sistema frontal número 1, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, divergencia en altura y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano mantendrán condiciones propicias para las precipitaciones.

Riesgos y recomendaciones

La Agencia Meteorológica de Chiapas advirtió que el área presentará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas severas.

Estos fenómenos podrán estar acompañados de caída de granizo, vientos fuertes e inundaciones rápidas. La principal preocupación de las autoridades son los desbordes repentinos, debido a los acumulados de lluvia muy fuertes a torrenciales.

Las precipitaciones podrían originar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Asimismo, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a la población para que se mantenga atenta a las actualizaciones del pronóstico y tome las precauciones necesarias ante posibles afectaciones.