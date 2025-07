Prevén lluvias y tormentas para este fin de semana

Derivado del sistema de baja presión sobre el Suroeste del golfo de México, el acercamiento de la Onda Tropical Número 15 y el ingreso de humedad del Pacífico, mar Caribe y golfo de México, se prevén lluvias y tormentas en gran parte de Chiapas.

El Sistema Estatal de Protección Civil exhorta a la población en general a tomar medidas de autoprotección, a mantenerse en todo momento informado y a seguir las recomendaciones que se emitan.

El conjunto de fenómenos hidrometeorológicos mencionados propiciará para este viernes lluvias y tormentas aisladas por la tarde-noche con posibles acumulados de 30-60 mm en las siguientes regiones: Sierra Mariscal, Selva Lacandona, Frailesca y Valles Zoque; además de vientos con rachas de hasta 60 km/h.

Para este sábado se esperan lluvias y tormentas en: Soconusco, Frailesca, Istmo-Costa, Valles Zoque, Metropolitana y Meseta Comiteca con acumulados de 30-50 mm.

En tanto para el domingo se consideran lluvias y tormentas eléctricas en: Istmo-Costa, Frailesca, Valles Zoque y Selva Lacandona. Además, el resto del estado con lluvias ligeras o nulas.

Señalamientos pluviales

Cabe señalar que la Secretaría de Protección Civil ha instalado un total de 160 señalamientos pluviales preventivos en zonas inundables, como parte de la campaña “No le Juegues, Mejor No Cruces”. Estos señalamientos se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, Tuxtla Chico y Villacomaltitlán.

Son señales que advierten sobre los puntos más críticos y de riesgo para transitar en temporada de lluvias, ya sea por inundaciones, corrientes de agua o arrastre de material pétreo; promoviendo una movilidad segura y la toma de decisiones responsables de la ciudadanía.

Recomendaciones

Se recomienda extremar precauciones para salvaguardar la integridad física, los bienes y el entorno: no transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terrenos resbaladizos, en posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre. No transitar por zonas inundadas ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica. No se acerque a postes o cables de electricidad.

No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas. Si viaja en su vehículo extreme precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas debido a la presencia de vientos y lluvias. No cruce puentes si el agua lo pasa por encima. No restablezca la energía eléctrica hasta que este seguro que no hay cortos circuitos. En caso de tormentas eléctricas procure no utilizar equipos eléctricos y electrónicos.

Para mantenerse atentos a los mensajes que se emitan a través de los sitios oficiales, pueden hacerlo a través de redes sociales, en X (antes Twitter) @pcivilchiapas y en Facebook Protección Civil Chiapas; en caso de una emergencia, contactar a Protección Civil o llamar al 911 para su pronta atención.