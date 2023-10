El crecimiento económico de México, según lo pronosticado en los criterios generales de política económica, será del 3 %, similar a lo dicho por el Banco Mundial y el Banco de México, sin embargo, debe tenerse en cuenta que los principales socios comerciales del país no van a crecer más del 2 %.

Néstor Gabriel López, contador público certificado y fiscalista, comentó que en realidad se habla de una expectativa de crecimiento en la economía del 1.7 %, lo que redunda en que al enfrentarse a las fórmulas matemáticas de la gestión del gasto y de los ingresos federales para el 2024 se tendrá un déficit primario.

Esto significa que los gastos corrientes —quitando el pago de intereses— son mayores a los ingresos públicos, por lo tanto, se necesitará una mayor capacidad de gestión de la autoridad a nivel hacendario, tramitando empréstitos que sí tienen contemplado un incremento considerable.

Además, un incremento en la facultad de fiscalización para llegar a esa recaudación secundaria que se necesita a través de estrategias fuera de los procesos ordinarios, tal como los requerimientos en el buzón tributario.

El programa de fiscalización y recaudación pretende un cumplimiento voluntario y sin presiones, por eso también se han fortalecido herramientas de análisis como la facturación electrónica y otros medios digitales.

Mencionó que lo anterior, aunado a que no se contemple una reforma fiscal enfocada a combatir la informalidad, representará un problema en el futuro debido a que la actual administración va a librarla porque está proponiendo un incremento en el endeudamiento.

El argumento de las autoridades hacendarias es que contemplan que no haya alternancia de partido político en el poder, por lo que ya no se desarrollarán grandes obras como las que hoy se están haciendo, por lo que no se requerirá demasiado gasto.

Sin embargo, no están considerando un detonante importante en México, pues de este crecimiento que estiman a nivel internacional, hay una caída recaudatoria en el IVA de un 10 %, lo que implica una contracción para la economía.